الذهب عالمياً ينهي الأسبوع على تراجع

الوكيل الاخباري - ارتفع الذهب عالميا من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على انخفاض آخر، إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفدرالي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

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وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف آذار نهاية الأسبوع الماضي، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27%.



كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول.



ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

