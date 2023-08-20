لماذا تعد البرتغال أفضل دولة أوروبية للتقاعد؟

الوكيل الإخباري - صنفت شركة Moving to Spain، وهي شركة مختصة بالتنقالات عبر الدول، أفضل الدول الأوروبية للتقاعد بناءً على عدة عوامل، على رأسها عدد السكان، متوسط العمر المتوقع، وتكلفة المعيشة، وأسعار المساكن، والتأشيرات، والأمان، والرعاية الصحية، وغيرها.

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وتصدرت البرتغال تصنيف شهر حزيران بتقييم 7.83 نقطة، لتحصل على لقب الدولة الأوروبية الأفضل للتقاعد، وذلك نظرا لمستويات أسعار المعيشة المنخفضة، والتي تقل في المتوسط (باستثناء بند الإيجار) بنسبة 29%تقريبا عن نظيرتها في الولايات المتحدة، وفقًا لـ SmartAsset.



ومن أجل التقاعد في البرتغال، يجب على مواطني الولايات المتحدة التقدم للحصول على تأشيرة إقامة.

ووفقًا لـ Global Citizens Solutions ، فإن العملية بسيطة نسبيًا وتتطلب من المتقدمين فقط تقديم جواز سفر صالح وإثبات الدخل والتأمين الصحي والتحقق من الخلفية الجنائية.



وفيما يلي أفضل 10 دول في أوروبا للتقاعد:



1. البرتغال



2 - إسبانيا وإيطاليا



٤. اليونان



5. بلغاريا



6. فرنسا



7- سلوفينيا



8. كرواتيا



9. مالطا



10. أيرلندا

