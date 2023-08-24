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الخميس، 24-08-2023 11:18 ص

الأردن بالمركز 88 عالمياً و 10 عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي لعام 2023

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الوكيل الإخباري - احتل الأردن المركز 88 عالمياً والعاشر عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي للعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023، وتظل الصين ثابتة في المركز الثاني.

حجم اقتصاد أول 10 دول في العالم

الولايات المتحدة 26.855 مليار دولار
الصين 19.374 مليار دولار
اليابان 4.410 مليار دولار
ألمانيا 4.309 مليار دولار
الهند 3.737 مليار دولار
المملكة المتحدة 3.159 مليار دولار
فرنسا 2.923 مليار دولار
إيطاليا 2.170 مليار دولار
كندا 2.090 مليار دولار
البرازيل 2.081 مليار دولار

حجم اقتصاد الدول العربية

المملكة العربية السعودية 1.062 مليار دولار
الإمارات 499 مليار دولار
مصر 387 مليار دولار
العراق 268 مليار دولار
قطر 220 مليار دولار
الجزائر 206 مليار دولار
الكويت 165 مليار دولار
المغرب 139 مليار دولار
عمان 105 مليار دولار
الأردن 52 مليار دولار
تونس 50 مليار دولار
السودان 47 مليار دولار
ليبيا 46 مليار دولار
البحرين 45 مليار دولار
السلطة الفلسطينية 19 مليار دولار
موريتانيا 11 مليار دولار
الصومال 9 مليار دولار
جنوب السودان 7 مليار دولار
جيبوتي 4 مليار دولار
جزر القمر 1 مليار دولار

أكبر الاقتصادات لكل منطقة من مناطق العالم

أفريقيا: نيجيريا (506.6 مليار دولار)
آسيا: الصين (19.4 تريليون دولار)
أوروبا: ألمانيا (4.3 تريليون دولار)
الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية (1.1 تريليون دولار)
أمريكا الشمالية والوسطى: الولايات المتحدة (26.9 تريليون دولار)
أوقيانوسيا: أستراليا (1.7 تريليون دولار)
أمريكا الجنوبية: البرازيل (2.1 تريليون دولار)

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