الأردن بالمركز 88 عالمياً و 10 عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي لعام 2023

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حجم اقتصاد أول 10 دول في العالم



حجم اقتصاد الدول العربية



أكبر الاقتصادات لكل منطقة من مناطق العالم



احتل الأردن المركز 88 عالمياً والعاشر عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي للعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي.ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023، وتظل الصين ثابتة في المركز الثاني.الولايات المتحدة 26.855 مليار دولارالصين 19.374 مليار دولاراليابان 4.410 مليار دولارألمانيا 4.309 مليار دولارالهند 3.737 مليار دولارالمملكة المتحدة 3.159 مليار دولارفرنسا 2.923 مليار دولارإيطاليا 2.170 مليار دولاركندا 2.090 مليار دولارالبرازيل 2.081 مليار دولارالمملكة العربية السعودية 1.062 مليار دولارالإمارات 499 مليار دولارمصر 387 مليار دولارالعراق 268 مليار دولارقطر 220 مليار دولارالجزائر 206 مليار دولارالكويت 165 مليار دولارالمغرب 139 مليار دولارعمان 105 مليار دولارالأردن 52 مليار دولارتونس 50 مليار دولارالسودان 47 مليار دولارليبيا 46 مليار دولارالبحرين 45 مليار دولارالسلطة الفلسطينية 19 مليار دولارموريتانيا 11 مليار دولارالصومال 9 مليار دولارجنوب السودان 7 مليار دولارجيبوتي 4 مليار دولارجزر القمر 1 مليار دولارأفريقيا: نيجيريا (506.6 مليار دولار)آسيا: الصين (19.4 تريليون دولار)أوروبا: ألمانيا (4.3 تريليون دولار)الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية (1.1 تريليون دولار)أمريكا الشمالية والوسطى: الولايات المتحدة (26.9 تريليون دولار)أوقيانوسيا: أستراليا (1.7 تريليون دولار)أمريكا الجنوبية: البرازيل (2.1 تريليون دولار)