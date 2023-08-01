الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

الوكيل الإخباري - بيّنت تقارير اقتصادية، أن عدة أحداث كانت السبب وراء انخفاض أسعار الذهب عالمياً ونزلت به إلى ما دون الـ 2000 دولار للأونصة.



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وأوضحت التقارير، التي رصدها "الوكيل الاخباري" أنه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلا أن التخوفات التي تضرب الذهب إذا ما كان هذا الانخفاض متسارعاً، الأمر الذي يجعل البنوك المركزية تتمسك بسياسة التحوط على السبائك وتترقب البيانات.



كما أن أسعار الذهب تأثرت وهبطت بسبب ترقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية المقرر أن تصدر الأسبوع الحالي، ما سيحدث علامة فارقة بشأن توقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي التأثير سلباً على الذهب.



كما أن توقعات تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالي ارتفعت ووصلت الى 60%، الأمر الذي يجعل أي مفاجأة على أسعار الفائدة مؤثر مباشر على مسار الذهب في العالم.



ووفقا للبينات اليوم تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.76% إلى أن وصلت لـ 1994 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.47% إلى أن وصلت لـ 1956 دولار للأوقية.