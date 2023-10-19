نائب خليجي يدعو لاستخدام النفط كسلاح خلال الاحداث الجارية ومنع تصديره للدول الغربية

الوكيل الإخباري - دعا عضو مجلس الأمة الكويتي النائب شعيب شعبان، مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى استخدام النفط كسلاح، رداً على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ووقف تصدير البترول إلى الدول الغربية المساندة لإسرائيل.

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قال النائب شعبان: "من اللافت أن الجرائم النكراء التي يتعرض لها أهل غزة حالياً تتصادف مع مرور 50 عاماً على اجتماع وزراء البترول العرب في الكويت "في تشرين أول 1973".



وأضاف أن الوزراء حينذاك اتخذوا واحداً من أشجع القرارات العربية على الإطلاق، والمتمثل في وقف تصدير البترول إلى الدول الغربية المساندة لقوات الاحتلال الصهيوني".



وأشار إلى أنه "بانقطاع إمدادات النفط العربية آنذاك، ارتفعت أسعار الوقود سريعاً في عواصم الغرب، وتهاوت أسهم البورصات، وتراجعت معدلات الأداء في الاقتصاد العالمي".



ولفت إلى أن هذه الخطوة أثرت على الاقتصاد العالمي عدة سنوات مما يثبت بأنه سلاح مجرّب وفعّال.



وطالب شعبان الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وعموم الدول العربية والإسلامية بإجراء مراجعات حاسمة وعاجلة لعلاقاتها الدولية وحلفائها الاستراتيجيين، واستلهام فكرة سلاح النفط واستخدامها مجدداً، لفرض واقع دبلوماسي واقتصادي عملي وجماعي، يرفع الضغط عن أهلنا في غزة".



وبين أن "هذا الإجراء أبسط نوع من الدعم الذي يمكن تقديمه لهم في هذا التوقيت الذي يواجهون فيه منفردين جرائم الاحتلال النكراء . الخليج الجديد