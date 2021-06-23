نقابة الصاغة لـ الوكيل : انخفاض دينارين للغرام الواحد من الذهب وزيادة الإقبال عليه

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ، أن أسواق الذهب محليا ، شهدت انتعاشا واضحا خلال الأيام القليلة الماضية.

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وبين علان ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن ذلك يأتي نتيجة لانخفاض أسعار الذهب ، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث وصلت أسعار الأونصة إلى 1780 دولار ، بعدما كان سعرها 1900 دولار .

وأشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت بقيمة دينارين للغرام الواحد ، خلال الـ 10 أيام ، ما زاد نسبة اقتناء السبائك الذهبية والأونصات ، عدا عن زيادة نسبة الإقبال على شراء الذهب للمقبلين على الزواج بنسبة 50% عما كانت عليه في 2019 .

وتابع علان " الإجراءات الحكومية التخفيفية الأخيرة ، المتمثلة بالسماح بإقامة حفلات الزفاف ، وفتح المعابر والمطارات ساهمت في انتعاش سوق الذهب محليا" .

ورجّح أن يكون هنالك المزيد من الإقبال على شراء الذهب ، في ظلّ انخفاض أسعاره.