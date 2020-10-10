نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهــرات، ربحي علان ، أن أسعار الذهب ارتفعت محليّا .
ولفت علان لـ"الوكيل الإخباري" ، اليوم السبت، أن سعر الغرام الواحد للذهب وصل إلى (70) قرشا ، وعزا أسباب ذلك إلى الخلاف في الولايات المتحدة على ضخّ تيسير الكمي واستبداله بـ"شيكات" للمؤسسات والبنوك التي تحتاج إلى سيولة
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ونوّه أن العرض والطلب ، ما زالا يشهدان انخفاضا في أسواق المملكة، نتيجة لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاعات المختلفة في المملكة .
وكشف علان ، سعر الليرة الإنجليزي، حيث وصل اليوم السبت إلى (310) دنانير، وبالنسبة لأسعر الليرة الرشادي فقد وصل إلى (272 ) دينارا.
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