نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهــرات، ربحي علان ، أن أسعار الذهب ارتفعت محليّا .

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ولفت علان لـ"الوكيل الإخباري" ، اليوم السبت، أن سعر الغرام الواحد للذهب وصل إلى (70) قرشا ، وعزا أسباب ذلك إلى الخلاف في الولايات المتحدة على ضخّ تيسير الكمي واستبداله بـ"شيكات" للمؤسسات والبنوك التي تحتاج إلى سيولة

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أسعار الذهب السبت 10/10/2020

ونوّه أن العرض والطلب ، ما زالا يشهدان انخفاضا في أسواق المملكة، نتيجة لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاعات المختلفة في المملكة .

وكشف علان ، سعر الليرة الإنجليزي، حيث وصل اليوم السبت إلى (310) دنانير، وبالنسبة لأسعر الليرة الرشادي فقد وصل إلى (272 ) دينارا.

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