نقابة المجوهرات: أردنيون يقبلون على بيع مقتنياتهم من الذهب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف أمين سر نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات سليم ديب أن هناك إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين لبيع مقتنياتهم من الذهب نظراً لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.وقال ديب لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تعد فرصة مناسبة للمواطنين الذين يرغبون بتحقيق الأرباح من بيعه وخاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الذهب عالميا وبلغت نحو 70 دولارا للأونصة.وأضاف أن الطلب ضعيف على شراء الذهب في الوقت الحالي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا.وأشار ديب إلى ترقب التجار لمناسبة يوم الأم التي تصادف بعد غد الثلاثاء، لافتا إلى أن الإقبال يكون على القطع الخفيفة والتي تناسب جميع الشرائح وبأوزان وأسعار جيدة.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأحد، 40 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.