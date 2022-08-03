نمو إيرادات شركات الفنادق المدرجة في بورصة عمّان 184% في النصف الأول

الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات المالية لشركات الفنادق المدرجة في بورصة عمّان ارتفاعا في إيراداتها التشغيلية بقيمة 33.3 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

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وأشارت البيانات إلى ارتفاع بنسبة 184%، مقارنة ذات الفترة من العام الماضي 2021.



وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات في النصف الأول من العام الحالي نحو 51.4 مليون دينار مقارنة مع 18.1 مليون دينار في النصف الأول من العام 2021.



وتراجع صافي خسائر الشركات في القطاع بنسبة 88% لتسجل صافي خسائر بقيمة 1.25 مليون دينار مقارنة مع صافي خسائر بلغت 10.6 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.





