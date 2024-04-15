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الإثنين، 15-04-2024 03:50 م

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب بعد وصوله مستويات قياسية؟

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الوكيل الإخباري - بينما تواصل أسعار الذهب عالمياً تسجيل ارتفاعات قياسية، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً، فيما تكثر التساؤلات من الأفراد بشأن إمكانية شراء الذهب في ظل تلك الارتفاعات.اضافة اعلان


وارتفعت أسعار الذهب بنحو 15% حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.

ومع ارتفاع شهية الإقبال على الذهب، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي NeoVision لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، إن تساؤل "هل نشتري ذهباً؟: "الجواب نعم ومحفظتي الشخصية التي تضم أموالي بها نسبة 40% ذهب وذلك لأنه بالنظر إلى فترة استثمار طويلة، لأنه صاعد على مدار 10 و20 سنة"، لا سيما خلال فترة التوترات الجيوسياسية الحالية المتوقع استمرارها لمدة 10 سنوات مقبلة.

وأضاف ليمند أنه في حال كانت المحفظة 60% منها سندات و40% أسهم، فعند استبدال السندات بالذهب سيسجل الذهب نفس الأداء وبتذبذب أقل.

وتوقع ليمند وصول الذهب إلى مستوى 2500 دولار للأونصة، رغم عمليات جني أرباح وهبوط متوقع، مشيراً إلى أن جميع البنوك المركزية ومنها الصين والهند تشتري بكميات قياسية منذ 2022 حتى 2024.

وبالمثل، توقع كبير محللي الأسواق في XTB هاني أبو عاقلة، وصول أسعار الذهب إلى مستويات قرب 2500 دولار للأونصة مدعوما بالتوترات الجيوسياسية.

وأضاف أبو عاقلة أن ارتفاع الذهب لا يأتي مدفوعاً بتوقعات تخفيض الفائدة فحسب، لكنه نتيجة العلاوة الجيوسياسية مع مشتريات قوية من البنوك المركزية، حيث سجل المركزي الصيني صافي شراء لمدة 17 شهراً متتالياً، وسجل إجمالي مشتريات البنوك المركزية صافي شراء للذهب، وتحول البنك المركزي التركي من البيع إلى الشراء وهو ما يدلل على وجود طلب قوي على الذهب.

كان بنك غولدمان ساكس قد رفع توقعاته لأسعار الذهب نهاية العام الجاري إلى 2700 دولار للأونصة، فيما كان قد توقع سابقا وصولها إلى 2300 دولار للأونصة.

وتتوقع أبحاث "غولدمان ساكس"، أن الأسعار قد ترتفع أكثر، مدفوعة جزئيا بتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 




 

 


 

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