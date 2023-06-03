0.3 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

الوكيل الاخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 28/05 – 31/05 حوالي (4.7) مليون دينار مقارنة مع (4.7)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (0.3%).

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وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (18.8) مليون دينار مقارنة مع (18.7)مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (13.6) مليون سهم، نفذت من خلال (10779) عقداً.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (6.82) مليون دينار وبنسبة (36.31%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره (6.58) مليون دينـار وبنسبـة ( 35.04%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (5.38) مليون دينار وبنسبة (28.64%).



أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2481.4) نقطة مقارنة مع (2483.9) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (0.1%). وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (0.74%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.2%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.74%) .



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (130) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (45) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (55) شركة.



وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي زارة للاستثمار القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (15.38%) , العربية لصناعة المواسير المعدنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (14.12%) , الأردن الدولية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.33%) , ميثاق للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.07%) , والاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (9.09%) .