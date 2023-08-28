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الإثنين، 28-08-2023 10:32 ص

115 شركة أردنية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشركات الأردنية التي تمارس نشاطها التجاري انطلاقا من منصة مركز قطر للمال، نحو 115 شركة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقابل نحو 100 شركة في نهاية العام 2022.اضافة اعلان


ووفقا للموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في المنطقة، يغطي نشاط الشركات الأردنية في مركز قطر للمال، مجالات عديدة في قطاعات اقتصادية متنوعة يتركز معظمها على الرقمنة والتكنولوجيا المالية، وقطاع البنوك والصيرفة، وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة.

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