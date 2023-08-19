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الحكومة: لخلق فرص عمل للأردنيين الاستثمار هو الحل

 
السبت، 19-08-2023 12:13 م

الحكومة: لخلق فرص عمل للأردنيين الاستثمار هو الحل

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الوكيل الإخباري - اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، السبت، أن الاستثمار هو الحل لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وخلق فرص عمل للأردنيين.اضافة اعلان


وقال الشريدة الذي افتتح المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، إن هذا اللقاء يمثل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وهذه الشراكة أرادها الملك نهج عمل لسنوات وعقود قادمة.

وقال: "حتى نحفز النمو ونزيد معدلاته ونخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين ونزيد القيمة المضافة المحلية فالاستثمار هو الحل"، مشيرا إلى أن رؤى التحديث الاقتصادي كان أحد محاورها تحفيز الاستثمار.

وأوضح الشريدة أنه : "لا يوجد فرصة أفضل من هذه المرحلة لزيادة الاستثمارات وتوسعة الاستثمارات القائمة"، معبرا عن أمله في "ينظر المستثمرين الأردنيين عن كثب لما يجري فهناك الكثير يمكن تقديمه من خلالهم".

وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج برعاية ملكية سامية في عمان، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم.

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