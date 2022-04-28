الخميس 28-04-2022
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الخميس، 28-04-2022 12:47 م

12مايو.. مساهمو أرامكو يقرون زيادة رأسمالها 25% عبر توزيع سهم لكل 10 أسهم

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الوكيل الاخباري- دعا مجلس إدارة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 12 مايو 2022، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وقالت أرامكو السعودية في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%.

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