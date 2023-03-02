12.9 مليار دولار العجز التجاري التركي في شباط الماضي

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.9 مليار دولار في شباط الماضي بزيادة سنوية بلغت 52.8 % ، مما يبرز تأثير الزلازل التي وقعت الشهر الماضي على الميزان التجاري.

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وأظهرت البيانات أن الصادرات تراجعت 6.4 % إلى 18.64 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 10.6 % إلى 30.83 مليار دولار.



وذكرت الوزارة إن سبب ارتفاع الواردات يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة 858.7 % في واردات الذهب غير المصنع، بينما أدت الزلازل إلى انخفاض الصادرات 1.5 مليار دولار. ( الاقتصادية )