الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

تنبيه لسالكي طريق صافوط باتجاه محافظات الشمال

اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 38

وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري في تونس

التعامل مع 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الملك يضع حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان في العقبة

تخريج الفوج الأول من معسكر نشامى السايبر

منح بايدن سلطة حظر "تيك توك" يثير انقساما بمجلس النواب

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

الكواليت يطالب: حليب الأغنام لتعويض نقص البقري.. ومهيدات: المجفف لصناعة الألبان آمن

 
الخميس، 02-03-2023 12:46 م

12.9 مليار دولار العجز التجاري التركي في شباط الماضي

2130156-898900648


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.9 مليار دولار في شباط الماضي بزيادة سنوية بلغت 52.8 % ، مما يبرز تأثير الزلازل التي وقعت الشهر الماضي على الميزان التجاري.

اضافة اعلان


وأظهرت البيانات أن الصادرات تراجعت 6.4 %  إلى 18.64 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 10.6 %  إلى 30.83 مليار دولار.


وذكرت الوزارة إن سبب ارتفاع الواردات يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة 858.7 % في واردات الذهب غير المصنع، بينما أدت الزلازل إلى انخفاض الصادرات 1.5 مليار دولار. ( الاقتصادية


إقرأ ايضا
5555

التضخم الأساسي في منطقة اليورو يسجل مستوى تاريخيا

1629917761245

تراجع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية

ثاني-أكسيد-الكربون

تقرير عالمي: العالم ما زال ملوثاً بثاني أكسيد الكربون

64000a40343d4

الدولار يهبط واليورو يصعد بفضل التضخم

E91F0B6B-72AB-40C2-BD15-58572571A5F0

الأردن استورد 280 الف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

3 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

أخبار متعلقة
63db8485a8226

80 مليون دولار قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد الشهر الماضي