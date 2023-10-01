18.2 % نمو الصادرات الوطنية لمنطقة التجارة العربية خلال 7 أشهر

الوكيل الإخباري - نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 18.2% .

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصلت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الأشهر السبعة الماضية لهذا العام، إلى حوالي 1.729 مليار دينار، مقابل 1.463 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر السبعة الماضية للعام الحالي بنسبة 22.8%، لتصل إلى 2.623 مليار دينار، مقارنة مع 3.398 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



ووفقا لهذه المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 894 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.935 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، لتصل إلى نحو 554 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 313 مليونا، والإمارات العربية بنحو 207 ملايين، وثم فلسطين بنحو 144 مليون دينار.