2.5 % نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإحصاءات العامة إن النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2022، أظهرت نمواً بلغت نسبته 2.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

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أظهرت التقديرات الأولية أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021، حيث حقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.8% مساهمًا بمقدار 0.08 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

واكدت ان قطاع الإنشاءات سجل نسبة بلغت 5.3% وساهم بما مقداره 0.12 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.1% مساهمًا بمقدار 0.12 نقطة مئوية، ثم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 4.3% وساهم بنسبة 0.34 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

