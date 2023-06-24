3.7 مليون يورو من أوروبا لدعم اقتصاد لبنان الأخضر والدائري

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي، تخصيص 3.7 ملايين يورو لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في لبنان عبر مشروع "CIRCULAR 2".

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ويعرف الاقتصاد الدائري، بأنه نظام يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، والابتعاد عن استعمال المواد الخام الثمينة.



وأوضح الاتحاد أن "مشروعا بقيمة 3.7 ملايين يورو لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في لبنان تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالشراكة مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والبيئة والمالية، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة".



ولفت إلى أن المشروع يهدف "للتعاون مع أكثر من 50 مؤسسة صناعية، تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لخلق الزخم بشأن الإنتاج الأخضر والدائري في لبنان".



وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد سيقدم ضمن المشروع مبلغا بإجمالي 280 ألف يورو، كمنح عينية تراوح قيمة كل منها بين 15 إلى 40 ألف يورو، لدعم 10 شركات تثبت قدرتها على استخدام الموارد بكفاءة وتكون رمزا للاقتصاد الدائري في لبنان".



