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الأحد، 12-06-2022 12:53 م

3120 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

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الوكيل الإخباري - بلغ الحمل الكهربائي مساء أمس السبت، 3120 ميغاواط، فيما بلغ الحمل النهاري 2580 ميغاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وكان اقصى حمل كهربائي سجل في كانون الثاني الماضي، وبلغ 4010 ميغاواط، وهو الحمل الاقصى الذي تم تسجيله في المملكة.


وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الصيف.

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