38.5 % من المحافظ الالكترونية في الأردن للإناث و61.5% للذكور

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أظهرت بيانات إحصائية أن ( 61.5% ) من عملاء المحافظ الالكترونية في الأردن من الذكور، و38.5% من الإناث.



وأشارت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن عدد عملاء المحافظ الالكترونية خلال تشرين الثاني الماضي قد ارتفع بنسبة ( 2.0% ) ليصل إلى (2.02 ) مليون عميل، بالمقارنة مع تشرين أول الذي كان فيه العدد (1.98 ) مليون عميل.



وعن الفئات العمرية، بينت الأرقام أن عدد العملاء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وصل إلى 4 الاف عميل، ومن عمر ( 18-30) 681 ألف عميل، ومن عمر (31-40) 467 ألف عميل، ومن عمر (41-50) 351 ألف عميل، ومن عمر (51-60) 216 ألف عميل، ومن عمر (61-70) 75 ألف عميل، ومن عمر( 71-80) 31 ألف عميل، ومن عمر (81-90) 10 آلاف عميل.

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