البنك الدولي يتوقع معدل نمو للأردن 2.6 % العام الحالي

الوكيل الاخباري -

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أكد البنك الدولي، أن المسار الاقتصادي للأردن يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية، مستشهدا بنسبة النمو الاقتصادي البالغة 2.7 % في النصف الأول من العام الحالي، مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة.وقال البنك في تقرير المرصد الأردني بعنوان: "بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن"، إن الأردن يعمل في إطار استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بإصلاحات مهمة لمضاعفة مشاركة المرأة بقوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو العام الحالي إلى 2.6 % وانخفاض عجز الحساب الجاري والمالية العامة إلى 6.6 و5.2 % على التوالي، فيما تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4%.وأشار إلى أنه مع مواصلة الأردن اجتياز أوضاع اقتصادية صعبة وصدمات مستمرة، يعتبر التركيز المستمر على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة عاملاً في غاية الأهمية في دعم مسار التنمية في الأردن على المدى الطويل.