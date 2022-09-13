77.6 % ودائع الجهاز المصرفي بالدينار الأردني

الوكيل الإخباري - أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2021م والذي يظهر أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي الذي شكلت الودائع بالدينار الأردني لديه 77.6%، لتُمثل بذلك نسبة الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة 97.0% منها.

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وشكلت نسبة المودعين لدى الجهاز المصرفي والمضمونة ودائعهم بالكامل- ضمن سقف الضمان البالغ خمسين ألف دينار- 97.7% من إجمالي عدد المودعين لدى الجهاز المصرفي الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.



وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.



واشتمل التقرير على أهم نتائج أعمال المؤسسة، لينشر بذلك الحسابات الختامية وتقرير المدقق المستقل والتي أظهرت زيادة في موجوداتها بحوالي 82.3 مليون دينار عن مستواها في العام 2020، حيث بلغت تلك الموجودات 1014.4 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 97.5% منها، محققةً عوائد بمقدار 47.8 مليون دينار ونمواً بنسبة 5.5% عن العام المنصرم.



كما أظهر التقرير الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ 1011.2 مليون دينار في نهاية العام 2021 مغطياً ما نسبته 12.2% من بوليصة الضمان.



