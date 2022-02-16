الأربعاء 16-02-2022
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الأربعاء، 16-02-2022 01:55 م

84 اقتصادياً يتوقعون زيادة الفائدة 0.25% منتصف مارس المقبل

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الوكيل الاخباري- توقع اقتصاديون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مارس برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، لكن الدعوات باتخاذ نهج أكثر شدة بدأت في التزايد لكبح التضخم.

يأتي ذلك، بعد أن ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً الشهر الماضي، وهو ما يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط لرفع أسعار الفائدة من مستوى منخفض قياسي، ولكن أيضاً لتقليل ميزانيته العمومية التي تبلغ حوالي 9 تريليونات دولار، والتي تضخمت بشكل كبير بسبب مشتريات السندات الطارئة حيث أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي إحياء الاقتصاد من أضرار جائحة COVID-19.

وأجمع 84 اقتصادياً شملهم استطلاع لـ "رويترز"، على أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة لن تقل عن ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي منتصف مارس المقبل.

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