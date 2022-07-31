آخر تصريح للصين حول الصاروخ التائه

الوكيل الإخباري - أكدت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل الصيني (لونغ مارش-5 بي واي 3) دخل الغلاف الجوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

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وقالت الوكالة في بيان اليوم إن الغالبية العظمى من الصاروخ احترقت أثناء معاودته الدخول إلى الغلاف الجوي، وسقط الحطام في البحر، وكان مركز منطقة الهبوط عند خط طول 119 درجة شرقا وخط عرض 9.1 درجة شمالا.



وبحسب البيان، انطلق الصاروخ الذي يحمل الوحدة المعملية (ونتيان) الصينية إلى محطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد في 24 تموز الحالي.

بترا