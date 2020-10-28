أذربيجان: مصرع 21 مدنيا جراء قصف أرمني لمدينة بردعة

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات أذربيجان أن أكثر من 20 مدنيا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات جراء قصف القوات الأرمنية لمدينة بردعة اليوم الأربعاء.

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وأكدت النيابة العامة الأذربيجانية أن حصيلة ضحايا القصف بلغت 21 قتيلا وأكثر من 70 جريحا، متهمة الجيش الأرمني باستهداف وسط المدينة الواقعة خارج منطقة نزاع قره باغ بشكل ممنهج بقذائف عنقودية محرمة دوليا.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القصف نفذ بصواريخ "سميرتش".

في المقابل، رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك"، الاتهامات الموجهة إلى حكومة يريفان بهذا الشأن، واصفة البيان الأذربيجاني بأنه "باطل وكاذب".



ولم تعلق جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا بعد على هذه الأنباء.



المصدر : روسيا اليوم

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