أردوغان يعلن المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات منكوبة

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي شملت أجزاء من 20 ولاية من بينها أنطاليا وموغلا ومرمريس ومرسين السياحية جنوبي وغربي البلاد، "مناطق منكوبة"، ووجّه بتعويض المتضررين.

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وقال أردوغان، في بيان عبر تطبيق تلغرام، اليوم السبت: "أعلنا المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات مناطق منكوبة".



ووجّه أردوغان بتعويض المتضررين من الحرائق، قائلا: "سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لتضميد جراح شعبنا وتعويض خسائره وتحسين إمكانياته بشكل أفضل من ذي قبل".



ونشبت حرائق متزامنة في الغابات بعشرين ولاية [من إجمالي 81 ولاية تركية] يوم 28 تموز/يوليو الجاري، بعضها ما زال مستمرا، أدت إلى مصرع أربعة أشخاص، وإصابة عشرات آخرين بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.



وواجهت الحكومة التركية انتقادات لاذعة من جانب المعارضين والمؤيدين على السواء بسبب إخفاقها في السيطرة على الحرائق، ما أدى إلى انتشارها بسرعة هائلة وامتدادها إلى مناطق أخرى.



ولم يستبعد أردوغان احتمال وجود عمل تخريبي وراء الحرائق التي اشتعلت بشكل متزامن، فيما قررت النيابة العامة في الولايات إجراء تحقيقات.



سبوتنيك عربي