أرمينيا ترفع قضية جنائية ضد أذربيجان بسبب ممر لاتشين

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "تاس" الروسية، برفع أرمينيا قضية جنائية ضد أذربيجان إلى محكمة العدل الدولية، بسبب إنشاها لنقطة تفتيش في ممر لاتشين.

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وأوضحت المتحدثة باسم الممثل الأرمني للقضايا القانونية الدولية، أسميك سامفيليان، أن قيام باكو بتشكيل نقطة التفتيش في ممر لاتشين، يخالف قرار المحكمة الصادر في 22 من فبراير 2023، ما دفع يريفان لرفع هذه القضية.



ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية الأرمنية، يوم الأحد الماضي، بأن إقامة نقطة تفتيش في ممر لاتشين من قبل أذربيجان، انتهاك صارخ للبيان الثلاثي لعام 2020.

روسيا اليوم