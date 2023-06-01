بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

الوكيل الإخباري- دعا القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إلى تحرير كامل أراضي أوكرانيا من نظام كييف، وإلا ستصبح بعض المناطق "نقطة انطلاق لهجوم قادم محتمل ضد روسيا".

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جاء ذلك في مؤتمر "أي أوكرانيا نريد؟" الذي يعقد اليوم الخميس في موسكو، حيث تابع: "من الضروري تحرير الإقليم بأكمله من نظام كييف الحالي. هل من الضروري منح جزء من الأراضي؟ كلا، لا تهدروا الأراضي، فقد حصل عليها الاتحاد السوفيتي بثمن باهظ للغاية".



وقال بوشيلين: "إن أسوأ شيء هو أننا إذا غادرنا حتى جزءا من أراضي أوكرانيا أو نقلنا بعض الأراضي المحررة إلى دول أخرى، فستكون تلك نقطة انطلاق للهجوم التالي ضد روسيا، هذا أمر مؤكد".

روسيا اليوم