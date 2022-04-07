الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

الاغوار الشمالية: تحويل شخصين انتهكا حرمة رمضان للمدعي العام

المستقلة للانتخاب: 15 طعنا بنتائج الانتخابات مع انتهاء فترة تقديم الطعون

وزير الأوقاف يسلم وحدة سكنية ومساعدات لأسر في المفرق

لا وفيات بكورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية في الأردن

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

تحديث في واتس آب على وشك إحداث تغيير كبير في المحادثات

مفاوضات لشمول المتقاعدين بسلف لشراء احتياجات العيد

رئيس شركة نفطية أمريكية يتهم بايدن برفع أسعار البنزين

الخميس، 07-04-2022 03:58 م

أستراليا تفرج عن 20 لاجئا بعد 9 سنوات احتجاز

Australia-Day-Flag-sml


الوكيل الإخباري-أفرجت السلطات الأسترالية، الخميس، عن 20 من طالبي اللجوء، بعد 9 سنوات من احتجازهم، وفق هيئة حقوقية محلية في البلاد.

اضافة اعلان


وقال مركز موارد طالبي اللجوء (ASRC)، وهو منظمة حقوقية محلية، في بيان، إن "السلطات أفرجت عن حوالي 20 لاجئًا من مراكز الإقامة المؤقتة، في أنحاء البلاد".


وأضاف البيان أن "هؤلاء اللاجئين سيحصلون على تأشيرات مؤقتة تسمح لهم بالبقاء مؤقتًا في أستراليا".


وأشارت المنظمة أن "هناك حوالي 10 لاجئين آخرين، ما زالوا محتجزين في مراكز الاحتجاز منذ تسع سنوات".


وتابعت: "لم تقدم الحكومة الأسترالية أي سبب لاحتجاز الأشخاص العشرة المتبقين رغماً عنهم".


من جانبها، قالت جانا فافيرو، مديرة قسم الحملات في المنظمة: "أخيرًا، بعد تسع سنوات، يُمنح اللاجئون الحرية التي يستحقونها، يجب إطلاق سراح جميع المتبقين على الفور".


وبحسب وسائل إعلام محلية، أفرجت السلطات الأسترالية عن ما يقرب من 230 لاجئًا من مراكز الاحتجاز، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.


إلان أن بعض اللاجئين أصيبوا بأمراض مختلفة بسبب فترة الاحتجاز الطويلة، بما في ذلك القلق النفسي والسكري وضغط الدم، وفق إعلام محلي في البلاد.

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image624eff727866c

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

20220311132432136

بولندا تتوقع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها 7.3 ملايين

60da323842360465374f2bd3

إصابة جنديين أمريكيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

علم_اليونان__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

اليونان.. 10 آلاف شخص يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع الأسعار

20180320_1521579509-692548

الجامعة العربية ترحب بقرار الرئيس اليمني تشكيل مجلس قيادة رئاسي

201709300536253625

موسكو تحذر من العواقب الوخيمة اذا اخرجت من مجلس حقوق الإنسان

أخبار متعلقة
اس

أستراليا تحظر تصدير خام الألمنيوم إلى روسيا

622ceac256ae5

الأمم المتحدة: أزمة اللجوء من أوكرانيا غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب العالمية

استراليا جيش

أستراليا: سنزيد عدد الجيش بنسبة 30% بحلول عام 2040