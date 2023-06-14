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الأربعاء، 14-06-2023 10:38 ص

"أسهل وأرخص وأسرع".. نظام جديد للحصول على تأشيرة شينغن

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الوكيل الإخباري- اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، الثلاثاء، على تغيير نظام تأشيرات “شنغن” الحالي، بحيث يصبح رقميا إلى حد كبير، من دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ، للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

وأكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، أن المتقدمين “سيجدون هذه العملية أسهل وأرخص وأسرع”، وفقما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا التغيير “يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات، على سبيل المثال”.

عن التأشيرة والمنطقة

تشمل منطقة “شنغن” جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، باستثناء قبرص وأيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

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يسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق “شنغن” على جواز سفرهم.


لكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين، وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.


تعتمد بعض الدول، مثل أستراليا، نظاما مماثلا، حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق.


باستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.


لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد، يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة “شنغن” للمرة الأولى، أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية، الحضور شخصيا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.

 

الحرة

 




 

 


 

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