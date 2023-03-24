أغلبهم من القصر.. إنقاذ 190 مهاجراً في البحر المتوسط

الوكيل الإخباري - انتشلت سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية 190 مهاجرا كانوا يستقلون قوارب في البحر الأبيض المتوسط، من بينهم عدد كبير من القصر غير المصحوبين بذويهم، حسبما ذكرت المنظمة اليوم الجمعة.



وأفادت المنظمة بأن طاقم سفينة "لويز ميشيل" عثر على المهاجرين ليلا.

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وذكرت مؤسسة "لويز ميشيل" أنها "عثرت على قارب خشبي مزدحم على نحو خطير على متنه 190 راكبا. ووزع طاقمنا سترات نجاة وحفظوا استقرار الوضع".



وبعد ذلك تم نقل المهاجرين إلى سفينة "جيو بارينتس" التي تشغلها منظمة أطباء بلا حدود وترفع علم النرويج.



وذكرت منظة أطباء بلا حدود أن السلطات الإيطالية نصحتهم بالإبحار إلى باري المطلة على البحر الأدرياتي ومن المتوقع أن ترسو سفينتهم هناك في غضون يومين.



وذكرت المنظمة أن السلطات الإيطالية صادرت سفينة "جيو بارينتس" في نهاية فبراير وتم احتجازها 20 يوما. كما تم فرض غرامة على السفينة بقيمة 10 آلاف يورو (10800 دولار).

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