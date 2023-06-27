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الثلاثاء، 27-06-2023 12:27 م

أكبر مدن كندا تنتخب أول امرأة من العرق الأصفر عمدة لها

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الوكيل الإخباري - انتخبت المرشحة اليسارية أوليفيا تشاو لمنصب عمدة أكبر مدن كندا منهية بذلك أكثر من عقد من حكم المحافظين، لتصبح أول امرأة من العرق الأصفر تقود تورنتو.

ويمثل فوز تشاو المرة الثانية التي يختار فيها سكان تورنتو عمدة منذ أكتوبر، بعد استقالة العمدة السابق جون توري بعد بضعة أشهر من ولايته الثالثة، واقراره بإقامة علاقة غرامية مع إحدى الموظفات.

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وبلغ عدد المرشحين 102، وهو عدد قياسي، في اقتراع أمس الاثنين، بعد حملة انتخابية استمرت 12 أسبوعا.


وحصلت تشاو على 37 بالمائة من الأصوات، متغلبة على آنا بايلاو، التي حصلت على 33 بالمائة من الاصوات، والتي أعلن حزب المحافظين تأييده لها في آخر لحظة.


وعملت تشاو لمدة 13 عاما في مجلس مدينة تورنتو، ومثلت أحد أحياء وسط المدينة على المستوى الفيدرالي لمدة ثماني سنوات.

 

RT

 




 

 


 

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