السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 10:55 ص

ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الطاقة

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الوكيل الاخباري- حذرت السلطات الألمانية مواطنيها من أن البلاد قد تواجه نقصا في الغاز حال انخفضت إمدادات الغاز أو فُرض حظرا كاملا على الواردات من روسيا، نظرا لأن المخزونات لا تزال غير كافية.

ونقل راديو "دويتشلاند فونك" عن رئيس الشبكة الفيدرالية كلاوس مولر: "أنه على الرغم من أن مستوى ملء منشآت تخزين الغاز أعلى الآن مما كان عليه في نفس الفترة في السنوات السابقة، إلا أنه ليس جيدا بما فيه الكفاية في حالة تلقي الدولة كميات أقل من الغاز الروسي على المدى القصير أو وقف الاستيراد".

ووصف مولر قرار ألمانيا بشراء محطتي غاز طبيعي مسال عائم بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل صداقة للبيئة، "بهذا المعنى، على المرء دائما أن يختار أهون الشرين".

ووفقا للتقرير اليومي لـ"BNA" وكالة الشبكة الفيدرالية، اعتبارا من 27 مايو، كانت مرافق تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 46.4%، وتتوقع الحكومة الأمانية رفع مستوى الإشغال إلى 80% بحلول أكتوبر ثم استكمال الملء بحلول نوفمبر.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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