أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

الوكيل الإخباري-وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، على استقالة الحكومة الكويتية ، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور مرسومين أميريين أمس السبت يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص.
أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة https://t.co/TgZy9BPjD8#كونا #الكويت— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 14, 2021
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