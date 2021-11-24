الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

إعلان موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمّان الأسبوع المقبل

الخصاونة يؤكد التزام الحكومة بتصويب أية مخالفات تضمنها تقرير ديوان المحاسبة

افتتاح المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بنسخته السادسة

الضريبة تدعو المكلفين للحصول على خدماتها الكترونياً

الأعلى للسكان يوصي بتغيير المواقف تجاه ممارسات العنف ضد المرأة

الحكومة تقر نظاما معدلا لتقاعد المهندسين

الخصاونة يخاطب الهيئة المستقلة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمَّان

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الطويسي يعاين الاقتصاد الجديد وصناعة التضليل في عصر الرقمنة

الجيش ينفي صرف 20 ألف دينار لأي رياضي من منتسبيه يحقق إنجازا

الأربعاء، 24-11-2021 04:09 م

أمير الكويت يوجه رسالة مقتضبة بعد اجتماع مع ولي العهد ورئيس مجلس الأمة

28a76edd57


الوكيل الإخباري-وجه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة مقتضبة إلى المسؤولين الكويتيين، حملهم فيها مسؤولية إدارة شؤون البلاد وأعرب فيها لهم عن ثقته فيهم.

ونقلت وكالة "كونا" الرسمية رسالة قالت إنها للأمير: ونصها كالتالي: "أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة و طبعا تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا وأنا واثق فيكم كل الثقة وأنتم الركيزة للكويت".

اضافة اعلان


واستقبل أمير البلاد في وقت سابق اليوم الأربعاء، بدار يمامة، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.


تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت قد فوض في وقت سابق، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.


وأصدر أمير الكويت، أمس الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
arab-reform-initiative-timebomb-at-the-port-how-institutional-failure-political-squabbling-and-greed-set-the-stage-for-blowing-up-beirut

اليونيفيل تنفي اي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت

front-080721-algeria

الجزائر: القبض على 4 عناصر إرهابية

619e494a42360454f918b1cb

سويسرا تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا

2021.11.24.14.27.36-اسماء-مدن-السويد

السويد: انتخاب امرأة لمنصب رئيس الوزراء

618e572a42360445891ef5d2

السعودية: إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات

أردوغان-يستقبل-ولي-عهد-أبوظبي-بمراسم-رسمية-في-أنقرة-فيديو-780x470

أردوغان يستقبل ولي عهد أبوظبي في أنقرة -فيديو

أخبار متعلقة
001-20 (1)

أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الوزارة الجديدة