أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الوزارة الجديدة

الوكيل الإخباري-أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد فوض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.



ووافق الأمير يوم الأحد الماضي على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

#الكويت أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة #كونا November 23, 2021

روسيا اليوم

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