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الإثنين، 30-01-2023 04:31 م

أمير قطر يعزي ملك السعودية

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الوكيل الاخباري-أعلنت وسائل الإعلام القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر عن تعازيه للملك السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وبعث أمير قطر برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن مساء يوم الأحد، وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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