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الإثنين، 17-10-2022 11:04 ص

أوباما يهاجم الديمقراطيين: وقعوا ضحية التلاعب بالسياسة

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الوكيل الاخباري- هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، من وصفهم بـ"الديمقراطيين القاتلين للحماسة"، لأنهم وقعوا ضحية "التلاعب بالسياسة".

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وفي مقابلة مع بودكاست "Pod Save America"، قال الرئيس الرابع والأربعون إن الديمقراطيين ابتعدوا عن رسالة المساواة إلى "التوبيخ" في القضايا الاجتماعية، مضيفا: "في بعض الأحيان، يريد الناس فقط ألا يشعروا وكأنهم يسيرون على قشر البيض، ويريدون بعض الاعتراف بأن الحياة فوضوية وأننا جميعا، في أي لحظة، يمكن أن نقول الأشياء بطريقة خاطئة، ونرتكب الأخطاء".

 

واعتبر أن الديمقراطيين بحاجة إلى أن "يكونوا قادرين على التحدث إلى الجميع حول مصالحهم المشتركة.. وأعتقد أن ما يصلح للجميع، هو فكرة المعاملة الأساسية المتساوية والإنصاف"، مشيرا إلى أن "هذه حجة تتوافق مع التقدم في القضايا الاجتماعية وتتوافق مع المصالح الاقتصادية".

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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