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الأربعاء، 19-04-2023 03:54 م

أوستن: نأمل بانضمام السويد إلى الناتو قبل القمة المقبلة في يوليو

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الوكيل الإخباري - أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن أمله بانضمام السويد إلى حلف الناتو، قبل عقد القمة المقبلة في شهر يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضاف أوستن خلال اجتماع مشترك في ستوكهولم مع نظيره السويدي، بول جونسون، قائلا: "اعتمدنا فنلندا مؤخرا في الحلف بصفتها العضو الـ 31، ونتوقع أن نقبل السويد باعتبارها العضو الـ 32، ولنكن واضحين، نتوقع أن يحدث هذا قبل القمة المقبلة في يوليو".

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وكانت أصبحت فنلندا في أبريل الجاري، رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف الناتو، عقب تسليمها لوثيقة انضمامها للحلف.


حيث سلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد التوقيع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

 

RT

 




 

 


 

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