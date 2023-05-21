الوكيل الإخباري- قال يوري إيغنات مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني، في حديث تلفزيوني، إن أوكرانيا تأمل في استلام عدة عشرات من مقاتلات "إف-16" دفعة واحدة وعلى الفور من الشركاء الغربيين.



في وقت سابق، قال مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن بلاده ستقرر مع الحلفاء في الأشهر المقبلة، من الذي سيرسل هذه المقاتلات إلى كييف وبأي كميات.



وفي وقت سابق، ذكرت "سي إن إن" أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم إجراءات الحلفاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف –16".

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روسيا اليوم