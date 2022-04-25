الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

الذكرى الثامنة والعشرون لوفاة المغفور لها الملكة زين الشرف

مجلس محافظة عجلون : سنعمل على إيجاد مشاريع خدمية واستثمارية وتنموية

الأمن العام يواصل إفطاراته المجتمعية من قوات الدرك

إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمالي بغداد

منخفض خماسيني جديد يؤثر على المملكة في هذا الموعد

وفد حكومي يتفقد سير العمل بمشروع الحديقة البيئية بالرصيفة

الملك يقيم مأدبة إفطار لممثلين عن أوقاف وكنائس وأهالي القدس

تنويه امني لجميع مالكي السيارات في الاردن

روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا

الإثنين، 25-04-2022 09:37 م

أوكرانيا تنفي الاتفاق على ممر إنساني من مصنع آزوفستال

42022221053275718920


الوكيل الاخباري - قالت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم الاثنين، إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إقامة ممر إنساني للسماح بخروج المدنيين الذين يحتمون في مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول .

وفي منشور عبر قناتها على "تليجرام"، أوضحت فيريشوك: أنه "من المهم فهم أن الممر الإنساني يفتح بالاتفاق بين الجانبين"، مضيفة "إن الإعلان عن ممر من جانب واحد لا يوفر الأمن، وبالتالي فهو ليس ممرًا إنسانيًا"، بحسب ما نقلته وكالة "يورونيوز" الأوروبية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

f

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمالي بغداد

4202224152444182298975

روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا

4202221235333204119642

الأمم المتحدة : 5718 ضحية مدنية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

05e3e29b04685b782b40290cad6711b1

بوتين: الغرب لن ينجح في تفتيت روسيا

20220412153832604

الولايات المتحدة.. قتيل وجريحان خلال إطلاق نار في برونكس

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_bc27c50c01b032ef6ca02073398daadf

روسيا: وقف اطلاف النار في ماريوبول لاجلاء المدنيين

02ccb000-81e7-46c3-8d34-0746f052af3f

أوكرانيا.. استئناف محاولات إجلاء المدنيين من ماريوبول

1

أوكرانيا : تعذر إجلاء السكان من ماريوبول الخميس

155-111159-625ce2d54c59b71fc83846d2_700x400

روسيا تعلن السيطرة على مدينةماريوبول الأوكرانية

image

كييف : ممر انساني لاخراج النساء والأطفال من ماريوبول

w

اعتقال رجل هاجم الشرطة بسكين قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني