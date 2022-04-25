أوكرانيا تنفي الاتفاق على ممر إنساني من مصنع آزوفستال

الوكيل الاخباري - قالت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم الاثنين، إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إقامة ممر إنساني للسماح بخروج المدنيين الذين يحتمون في مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول .



وفي منشور عبر قناتها على "تليجرام"، أوضحت فيريشوك: أنه "من المهم فهم أن الممر الإنساني يفتح بالاتفاق بين الجانبين"، مضيفة "إن الإعلان عن ممر من جانب واحد لا يوفر الأمن، وبالتالي فهو ليس ممرًا إنسانيًا"، بحسب ما نقلته وكالة "يورونيوز" الأوروبية.

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