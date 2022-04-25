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الإثنين، 25-04-2022 01:39 م

روسيا: وقف اطلاف النار في ماريوبول لاجلاء المدنيين

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الوكيل الإخباري-بعد بسط سيطرتها على مجمل المدينة، أعلنت روسيا نيّتها وقف الأعمال القتالية للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وأضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين، أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو أكدو "وقف اطلاق النار من جانب واحد عند الساعة 14,00 بتوقيت موسكو (11,00 ت غ) وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة.

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كما أضافت أن أي مدنيين محاصرين في هذا المصنع الضخم يمكن أن يغادروا في أي اتجاه يختارونه.

أتت تلك الخطوة، بعد أن أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية دينيس بوشيلين، أن الهجمات والقتال متوقف في الوقت الحالي في هذا الموقع الذي استقطب خلال الأيام الماضية أنظار العالم.

 

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