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الإثنين، 24-07-2023 03:52 م

أول دعم للسيسي للترشح لانتخابات رئاسة مصر

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب حماة الوطن، دعمه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للترشح لولاية رئاسية جديدة، وذلك  في إطار أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

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يأتي ذلك بعد أن أعلن حزب "حماة الوطن"، أول أمس، عقد اجتماع لـ مكتبه التنفيذي اليوم في مقر الحزب الرئيسي؛ وذلك من أجل دراسة إمكانية الدفع بمرشح أو إعلان تأييد أيٍّ من المرشحين المحتملين. 

وأشار الحزب في بيان له اليوم إلى أنه إعمالا بمبدأ "إعلاء المصلحة العليا" للبلاد، واستنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حماة الوطن، فقد انتهى الحزب وبإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي إلى ما يلي:

 

أولا: عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

ثانيا: دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر.

ثالثا: تسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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