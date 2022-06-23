أول مسلمة محجبة في البرلمان الأسترالي تتصدر تويتر

الوكيل الإخباري -
تصدر وسم #فاطمة منصة تويتر بعد فوز الناشطة فاطمة بيمان بالمقعد السادس لحزب العمال كأول امرأة مسلمة ومحجبة تحصل على عضوية في برلمان أستراليا.
وتفاعل النشطاء اليوم الخميس بحسب رصد "الوكيل الإخباري" بفوزها قائلين أنهم فخورون بإنجازها وذلك لأنها ثالث أصغر نائب في التاريخ الأسترالي .
وقالت فاطمة بيمان من "أصول أفغانية" إنها تسعى لنشر رؤية الحجاب في البرلمان الأسترالي والمجتمع .
و بحصول فاطمة على المقعد الأخير، يكون حزب العمال في أستراليا قد حصد على 26 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب الأحرار، و12 مقعداً لحزب الخضر.
علما أن فاطمة من أفغانستان قدمت إلى استراليا مع عائلتها عام 2003 ومن بعدها حصلت على الجنسية الأسترالية.
#فاطمه_پيمان، اولين دختر هزارهی افغانستانی، رسمًا عضو مجلس سنا أستراليا شد. pic.twitter.com/fSZrjRL9p0— Journalist (@Jornolist) June 20, 2022
فاطمة بيمان أول محجبة تفوز بمقعد في البرلمان #الأسترالي pic.twitter.com/sNfAbNxJWA— lamine (@LamineKingbird) June 21, 2022
في زمنٍ تتسابق فيه النساء— Karma Hamda (@Rasha63712) June 23, 2022
ليتشبَّهن بممثلة أو مطربة
كوني أنتِ كـ فاطمة أو عائشة pic.twitter.com/1DAU7GJn8m
فاطمه پيمان د استرالیا پارلمان غړې ټاکل شوې. pic.twitter.com/NqJzTUjsCX— Hosai Ahmadzai (@AhmadzaiHosai) June 20, 2022