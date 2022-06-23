أول مسلمة محجبة في البرلمان الأسترالي تتصدر تويتر

الوكيل الإخباري -

تصدر وسم #فاطمة منصة تويتر بعد فوز الناشطة فاطمة بيمان بالمقعد السادس لحزب العمال كأول امرأة مسلمة ومحجبة تحصل على عضوية في برلمان أستراليا.

اضافة اعلان



وتفاعل النشطاء اليوم الخميس بحسب رصد "الوكيل الإخباري" بفوزها قائلين أنهم فخورون بإنجازها وذلك لأنها ثالث أصغر نائب في التاريخ الأسترالي .



وقالت فاطمة بيمان من "أصول أفغانية" إنها تسعى لنشر رؤية الحجاب في البرلمان الأسترالي والمجتمع .



و بحصول فاطمة على المقعد الأخير، يكون حزب العمال في أستراليا قد حصد على 26 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب الأحرار، و12 مقعداً لحزب الخضر.



علما أن فاطمة من أفغانستان قدمت إلى استراليا مع عائلتها عام 2003 ومن بعدها حصلت على الجنسية الأسترالية.