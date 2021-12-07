إجراءاتٌ جديدة مُتعلّقة بـالرُكاب القادمين إلى لبنان

الوكيل الإخباري-وفقا للتعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 10/9/2021، حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداءً من 15/12/20212 ، يهم شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية، ان تعلن عن الاجراءات التالية:



1- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الرابط التالي: https://PASS.MOPH.GOV.LB, والتأكد من صحة المعلومات قبل ارسلها، تمهيداً للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.



2- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، بإستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد اجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها ، ذلك خلال 48 ساعة كحدٍ أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، و أن يقوموا بتحمل نتيجة الفحص على المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه الخاصة بوزارة الصحة، حيث سوف يتم إعطاء كل راكب قادم إلى لبنان رمز QR CODE ويتم إرساله له عبر رسالة SMSمع رابط لتنزيله، وعند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت سوف يتم قراءة ال QR CODEللتأكد من صحة معلومات الراكب قبل السماح له بالدخول.





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3- على جميع الركاب القادمين الى لبنان أن يخضعوا لفحصPCR عند وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل، و أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص، حيث سوف يتم ابلاغهم به خلال 24 ساعة عبر رسالةSMS وكذلك نسخة إلكترونية بنتيجة الفحص. وفي حال كانت نتيجة فحص الPCR اجابية يتوجب على الراكب الإتصال فوراً على الخط الساخن للكورونا في وزارة الصحة العامة على الرقم 1787 ، وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة .



4- ابتداءً من 10 كانون الثاني 2022 تعدل آلية إستيفاء فحص ال PCR في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لتصبح كالتالي:

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان بإستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفل أن يقوموا مسبقاً بدفع مبلغ 30 دولار أمريكي بواسطة بطاقة إئتمان و ذلك حصرياً عبر المنصة الإلكترونية أعلاه، ليتمكنوا من الحصول على تصريح MOPH PASS يخولهم أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.



5- الاستثناءات:



يعفى الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان والذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا أو جرعات كاملة من لقاح كورونا (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط ) فترة لا تقل عن اسبوعين، أو اصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوماً تسبق تاريخ سفرهم إلى لبنان، من إجراء فحص PCR في الدول القادمين منها ويخضعون لفحص PCR في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت ، على أن يقوموا بتحميل الشهادات والوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.



يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، من إجراء فحص PCR في الدول القادمين منها، ويخضعون لفحصPCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت على أن يقوموا بتحميل الشهادات والوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة، للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

ليبانون ديبايت