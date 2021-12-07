الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تنظم مؤتمرا عن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

الثلاثاء، 07-12-2021 02:25 م

إجراءاتٌ جديدة مُتعلّقة بـالرُكاب القادمين إلى لبنان

15ipj-13-730x438


الوكيل الإخباري-وفقا للتعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 10/9/2021، حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداءً من 15/12/20212 ، يهم شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية، ان تعلن عن الاجراءات التالية:

1- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الرابط التالي: https://PASS.MOPH.GOV.LB, والتأكد من صحة المعلومات قبل ارسلها، تمهيداً للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

2- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، بإستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد اجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها ، ذلك خلال 48 ساعة كحدٍ أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، و أن يقوموا بتحمل نتيجة الفحص على المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه الخاصة بوزارة الصحة، حيث سوف يتم إعطاء كل راكب قادم إلى لبنان رمز QR CODE ويتم إرساله له عبر رسالة SMSمع رابط لتنزيله، وعند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت سوف يتم قراءة ال QR CODEللتأكد من صحة معلومات الراكب قبل السماح له بالدخول.

اضافة اعلان

3- على جميع الركاب القادمين الى لبنان أن يخضعوا لفحصPCR عند وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل، و أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص، حيث سوف يتم ابلاغهم به خلال 24 ساعة عبر رسالةSMS وكذلك نسخة إلكترونية بنتيجة الفحص. وفي حال كانت نتيجة فحص الPCR اجابية يتوجب على الراكب الإتصال فوراً على الخط الساخن للكورونا في وزارة الصحة العامة على الرقم 1787 ، وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة .

4- ابتداءً من 10 كانون الثاني 2022 تعدل آلية إستيفاء فحص ال PCR في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لتصبح كالتالي:
على جميع الركاب القادمين إلى لبنان بإستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفل أن يقوموا مسبقاً بدفع مبلغ 30 دولار أمريكي بواسطة بطاقة إئتمان و ذلك حصرياً عبر المنصة الإلكترونية أعلاه، ليتمكنوا من الحصول على تصريح MOPH PASS يخولهم أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

5- الاستثناءات:

يعفى الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان والذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا أو جرعات كاملة من لقاح كورونا (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط ) فترة لا تقل عن اسبوعين، أو اصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوماً تسبق تاريخ سفرهم إلى لبنان، من إجراء فحص PCR في الدول القادمين منها ويخضعون لفحص PCR في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت ، على أن يقوموا بتحميل الشهادات والوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، من إجراء فحص PCR في الدول القادمين منها، ويخضعون لفحصPCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت على أن يقوموا بتحميل الشهادات والوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة، للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

 

ليبانون ديبايت

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61aa3229423604291a185b41

مصر تكشف عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون

1443513_0

لبنان.. عودة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى ممارسة نشاطه بعد قرار محكمة الاستئناف

shutterstock_1919471342

فرض غرامة مالية على الممتنعين عن أخد لقاح كورونا في لبنان

61af48f84236042bff1c05a3

روسيا والإمارات تناقشان موضوع الاعتراف بشهادات التطعيم ضد كورونا

61af43b74236042b8d5702b7

جورج قرداحي يكشف حقيقة تعويضات تلقاها من الدولة اللبنانية

645x344-1638867654399

أمير قطر يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية -فيديو

أخبار متعلقة
1037484125_0_337_3024_2047_1920x0_80_0_0_1e341c728ce9205ab0a678fe55663f70

وعود لبنانية بمكافحة تهريب المخدرات إلى السعودية

قرد

صورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة

9145916_1636002363

تيار المردة في لبنان يرفض تسمية بديلا لجورج قرداحي

FFBTnuNXMAg6yFZ

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

قر

تصريحات قرداحي في مؤتمر استقالته

61a6142d42360413165b846b

حريق كبير في جبل لبنان -صور