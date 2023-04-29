إجلاء 65 إيرانيا من السودان إلى جدة

الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأنه تم إجلاء 65 مواطنا إيرانيا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان الساحلية، وتم نقلهم إلى ميناء جدة.



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وأوضح كنعاني في بيانه قائلا: "منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة الإجلاء الطارئ لـ 65 إيرانيا يعيشون هناك على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم نقل مواطنينا من الخرطوم بشكل آمن إلى مدينة بورت سودان ومن هناك تم نقلهم إلى ميناء جدة".



وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل هذه المجموعة من المواطنين من السعودية إلى إيران.

روسيا اليوم