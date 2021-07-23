إحباط محاولة تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون بمعجون الطماطم في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية السعودية في منفذ الحديثة البري الجمعة، إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب كبتاغون بلغت (2.144.180) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية تجارية.

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وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية واس، وردت إرسالية عبر منفذ الحديثة عبارة كراتين من "معجون الطماطم"، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب كبتاغون مُخبأةً بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب "معجون الطماطم"، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها.



وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات النظامية.



يُذكر أن السلطات المختصة، تمكنت في أواخر شهر يونيو الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب كبتاغون بلغت أكثر من 4.5 ملايين حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية "برتقال" وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.