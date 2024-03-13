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إرسال فريق من مشاة البحرية الأمريكية لتوفير الأمن للسفارة الأمريكية في هايتي

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الأربعاء، 13-03-2024 10:52 ص

إرسال فريق من مشاة البحرية الأمريكية لتوفير الأمن للسفارة الأمريكية في هايتي

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الوكيل الاخباري- أرسل فريق من مشاة البحرية الأمريكية لتوفير أمن إضافي للسفارة الأمريكية في بورت أو برنس بهايتي، وفقا لبيان صادر عن القيادة الجنوبية الأمريكية.

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وتأتي هذه المجموعة الجديدة من مشاة البحرية بالإضافة إلى الفرق التكتيكية لأفراد الأمن الدبلوماسي من وزارة الخارجية الذين تم إرسالهم سابقا إلى هايتي.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنه "بناء على طلب من وزارة الخارجية، نشرت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة فريقا أمنيا لأسطول البحرية الأمريكية لمكافحة الإرهاب (FAST) للحفاظ على أمن السفارة الأمريكية في بورت أو برنس بهايتي وإجراء عمليات الإغاثة".

وأكدت أن هذه الخطوة هي "ممارسة شائعة وروتينية في جميع أنحاء العالم، لمشاة البحرية الحالية لدينا"، مضيفة: "لا تزال سفارة الولايات المتحدة مفتوحة، وتستمر العمليات المحدودة، وتركز على مساعدة المواطنين الأمريكيين ودعم الجهود التي يقودها الهايتيون لتأمين الانتقال السلمي للسلطة".

وقال متحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية إن "القيادة مستعدة بمجموعة واسعة من خطط الطوارئ لضمان سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في هايتي".

 




 

 


 

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