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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 09:03 ص

الإمارات تفتتح أكبر محطة لتحلية مياه البحر

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الوكيل الاخباري- افتتحت في إمارة أم القيوين الإماراتية، أول وأكبر محطة تحلية مياه البحر "نقاء" كأضخم مشاريع تحلية المياه في العالم بقدرة 150 مليون غالون مياه محلاة يوميا وفق نظام المنتج المستقل.

وافتتح المحطة نائب رئيس الدولة، منصور بن زايد آل نهيان بحضور عدد من المسؤولين، علما أن تنفيذ المحطة التي تعمل بنظام التناضح العكسي، تم بالشراكة بين كل من شركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، وشركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "أكوا باور" من المملكة العربية السعودية.

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وعبر نائب رئس الدولة عن فخره بإنجاز مشروع محطة "نقاء" التي تعد تجسيدا لنهج دولة الإمارات ورؤية قيادتها في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال المقبلة، موضحا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع المياه، ويعزز نهج الإمارات الاستباقي في التخطيط لمستقبل مستدام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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