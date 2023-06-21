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الأربعاء، 21-06-2023 01:33 م

إصابات بينها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في الجولان المحتل

مم


الوكيل الاخباري - أُصيب العشرات من أهالي الجولان السوري المحتل، اليوم الأربعاء، بجروح متفاوتة بينها خطيرة واختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب الأراضي المستهدفة بالاستيلاء، والمتضامنين معهم.

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واندلعت مواجهات بين أصحاب الأراضي وقوات الاحتلال، بعد أن حاصرت عناصرها الأراضي ومنعت أصحابها من الدخول إليها، منذ يوم أمس الثلاثاء.


وأفاد شهود عيان، بأنه تم اعتقال 8 أشخاص، عُرف من بينهم الشيخ سلمان فارس شمس، حيث قامت قوات الاحتلال بتطويق المنطقة بمشاركة طائرات وباستخدام الخيول، وحالت دون وصول مركبات الإسعاف إلى الجرحى، حيث تم إخلاء المصابين تدريجيًا بواسطة مركبات الأهالي.

 

وفا


 




 

 


 

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